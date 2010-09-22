Пожар в Висимском заповеднике лесам Нижнего Тагила не угрожает

В Нижнем Тагиле по данным на вторник было зарегистрировано 6 лесных пожаров. Почти все они потушены или локализованы. Единственный пожар, который пока доставляет проблемы огнеборцам, находится в совхозе Шумихинский. Там горит 2 гектара леса. Во всех пожарах, считает Олег Полевщиков, виноваты люди, нарушившие правила безопасного обращения с огнем. К счастью, на помощь пожарным приходит природа. Прогноз погоды наближайшие дни благоприятен для того, чтобы новых возгораний не случилось.