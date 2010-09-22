Пожар в Висимском заповеднике лесам Нижнего Тагила не угрожает
22 сентября 2010, 17:10ПроисшествияОльга
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Пожар в Висимском заповеднике лесам Нижнего Тагила не угрожает. Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, новое возгорание в заповеднике произошло на месте старого пожара, огонь распространяется в сторону Невьянска.
Площадь пожара увеличилась вдвое – до 25-ти гектаров. На пожаре сейчас работают три человека и 2 единицы спецтехники из нижнетагильского гарнизона пожарной охраны.
В Нижнем Тагиле по данным на вторник было зарегистрировано 6 лесных пожаров. Почти все они потушены или локализованы. Единственный пожар, который пока доставляет проблемы огнеборцам, находится в совхозе Шумихинский. Там горит 2 гектара леса. Во всех пожарах, считает Олег Полевщиков, виноваты люди, нарушившие правила безопасного обращения с огнем. К счастью, на помощь пожарным приходит природа. Прогноз погоды наближайшие дни благоприятен для того, чтобы новых возгораний не случилось.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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