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Представлялся полицейским и крал у подростков сотовые телефоны: родители, предупредите детей!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Представлялся полицейским и крал у подростков сотовые телефоны: родители, предупредите детей!

22 сентября 2013, 12:40ПроисшествияЕвгения
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