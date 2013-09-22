Представлялся полицейским и крал у подростков сотовые телефоны: родители, предупредите детей!

С начала нового учебного года уже трое подростков 11-13 лет стали жертвами мошенника, который, представляясь сотрудником полиции, обманом забирал у них сотовые телефоны.

Злоумышленник не создает для себя особых трудностей и действует по одной и той же схеме. По словам обманутых ребят, представляясь полицейским, объясняя, что разыскивает преступников, которые похищают у подростков сотовые телефоны, и предлагает поучаствовать в оперативном мероприятии по его задержанию. Для этого «оперативник» просит ребёнка погулять немного по улице, выступая в качестве приманки, а сам забираетл его телефон под предлогом проверки или чтобы несуществующие грабители его не отобрали. Все трое ребят поверили мужчине, хоть он и был в гражданской одежде.

Давая объяснения в полиции, ребята говорили, что мужчина показывал какое-то удостоверение красного цвета, но быстро прятал его в карман. Правда, один из ребят вспомнил, что на корочках было написано слово «Свидетельство».

Во всех трёх случаях ребята описывают его одинаково – высокий, худощавый, светловолосый, 30-35 лет. Уже возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 «Мошенничество», лже-полицейского устанавливают.

Составлен субъективный портрет мошенника. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные проводят встречи с учащимися образовательных учреждений, показывая фоторобот возможного преступника, обсуждают правила поведения на улице, в том числе с незнакомыми людьми, а также объясняют, как поступить в подобных ситуациях

По словам исполняющей обязанности начальника ОДН отдела полиции №16 майора Людмилы Больновой, проводившей профилактические беседы на тему личной безопасности в школе № 33, учащийся которой - один из тех, кто был обманут мошенником, в качестве объекта преступления злоумышленники выбирают детей, так как с ними легче установить контакт из-за их наивности и доверчивости. Людмила Эдуардовна объяснила подросткам, что сотрудники полиции никогда не станут привлекать к опасной работе по поимке преступников детей. Поэтому на подобные предложения незнакомых людей нужно ответить отказом и быстро позвонить в полицию, или попросить сделать это кого-то из взрослых.