Сегодня тагильчане увидели труп мужчины в недостроенном здании за ТЦ Райт
22 сентября 2013, 15:24Происшествия
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Сегодня днем в районе 12:00 тагильчанин, пользователь TagilCity.ru, стал очевидцем происшествия:
Около Райта в недострое висит труп мужчины. Рядом никого нет, полиция, похоже, еще не в курсе... сообщает Дмитрий Саканов.
Через некоторое время на том участке столпилось большое число зевак и на место прибыли оперативные службы города. Предположить, кто именно мог покончить с собой и по какой причине пока не представляется возможным.
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