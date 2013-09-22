Сегодня тагильчане увидели труп мужчины в недостроенном здании за ТЦ Райт

Около Райта в недострое висит труп мужчины. Рядом никого нет, полиция, похоже, еще не в курсе... сообщает Дмитрий Саканов.

Через некоторое время на том участке столпилось большое число зевак и на место прибыли оперативные службы города. Предположить, кто именно мог покончить с собой и по какой причине пока не представляется возможным.