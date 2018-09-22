Свердловский экс-полицейский застрелил жену с тещей и покончил с собой

21 сентября в поселке Черемша под Асбестом сотрудники правоохранительных органов обнаружили три трупа. По предварительной версии, мужчина застрелил жену с ее матерью и покончил с собой.

По информации от начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, тела принадлежат мужчине 1974 года рождения и двум женщинам 1971 и 1949 годов рождения. Их личности уже установлены. Также на месте происшествия было обнаружено ружье ТОЗ-34 и несколько гильз.

Погибший мужчина числился в системе МВД до 2016 года, он работал водителем вневедомственной охраны. После ухода из органов погибший был охранником на предприятии Калининградского янтарного предприятия в поселке Малышева, информирует Е1.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».