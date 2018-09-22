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Учащиеся гимназии в Екатеринбурге задержаны с курительной смесью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Priznaki upotrebleniya narkotikov ili spajsa podrostkom 1

Учащиеся гимназии в Екатеринбурге задержаны с курительной смесью

Сегодня, 13:40Происшествия
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