Учащиеся гимназии в Екатеринбурге задержаны с курительной смесью

21 сентября в гимназии №2 в Екатеринбурге состоялось родительское собрание, на котором педагоги сообщили о том, что двое учеников якобы находятся в больнице с отравлением после употребления курительной смеси.

Также по информации от URA.RU, еще несколько гимназистов находятся в отделе полиции по подозрению в распространении «спайсов».

В отделе правоохранительных органов подтвердили, что данная информация поступала, и в настоящий момент организована проверка. В результате экспертизы выяснилось, что курительная смесь не содержит наркотических веществ.