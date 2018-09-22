Учащиеся гимназии в Екатеринбурге задержаны с курительной смесью

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Учащиеся гимназии №2 подозреваются в распространении курительной смеси. По неподтвержденной информации, двое учеников доставлены в больницу с отравлением.
Сюжеты: Екатеринбург
21 сентября в гимназии №2 в Екатеринбурге состоялось родительское собрание, на котором педагоги сообщили о том, что двое учеников якобы находятся в больнице с отравлением после употребления курительной смеси.
Также по информации от URA.RU, еще несколько гимназистов находятся в отделе полиции по подозрению в распространении «спайсов».
В отделе правоохранительных органов подтвердили, что данная информация поступала, и в настоящий момент организована проверка. В результате экспертизы выяснилось, что курительная смесь не содержит наркотических веществ.
Также в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в результате проверки у доставленных в отдел подростков не обнаружено признаков наркотического опьянения.
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