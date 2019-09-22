На трассе Кушва — Нижняя Тура после столкновения с Нивой погиб мотоциклист

По предварительным данным, 28-летний мужчина за рулём мотоцикла Иж-Юпитер-5 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Нива. Мотоциклист был без шлема, от полученных травм скончался на месте.