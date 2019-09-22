На трассе Кушва — Нижняя Тура после столкновения с Нивой погиб мотоциклист
Сегодня, 09:36ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
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Вечером 21 сентября на трассе Кушва — Нижняя Тура мотоциклист врезался в едущий на встречу автомобиль Нива. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, пишет Е1.
По предварительным данным, 28-летний мужчина за рулём мотоцикла Иж-Юпитер-5 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Нива. Мотоциклист был без шлема, от полученных травм скончался на месте.
Также в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области отметили, что погибший являлся жителем Нижней Тура и не имел водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.
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