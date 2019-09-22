«Нас уже посадили в самолёт». Рейс Екатеринбург – Симферополь задержан на семь часов
Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В аэропорту Кольцово на семь часов задержан рейс до Симферополя авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в 07:45, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам пассажиров, рейс перенесли уже после того, как люди расселись в самолёте. Им объявили, что будет часовая задержка и вернули всех в терминал. В течение нескольких часов рейс переносили пять раз.
За это время дали по паре бутылок воды на одного человека. Никто не пришел и не объяснил ситуацию,возмутились пассажиры.
В авиакомпании заявили, что рейс перенесён из-за смены самолёта. Причину замены назвать отказались.Также представитель авиаперевозчика сообщил, что самолёт до Симферополя вылетит в 14:20. Резервный борт отправлен из Москвы.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей