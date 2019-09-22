В Екатеринбурге пьяный мужчина погиб под колесами иномарки

Несколько раз пешехода уводили с дороги очевидцы - он все равно возвращался и не давал автомобилям проехать по улице.

Женщина за рулем Рено Логан рассказала, что сначала мужчина остановил ее авто, положив руки на багажник и что-то крича. А потом он лег на асфальт.

Тогда женщина стала объезжать пешехода. А другой автомобиль (Хендай Солярис), ехавший за ней, поехал прямо и наехал на пешехода. Екатеринбурженка уверена, что у того водителя не было злого умысла: на улице было темно, а пешеход в темной одежде на мокром асфальте был практически незаметен.

Однако после произошедшего участник ДТП покинул место аварии. Сейчас его разыскивает ГИБДД. Также в госавтоинспекции напоминают, что при появлении пешеходов на проезжей части, особенно ведущих себя агрессивно или неадекватно, нужно не просто объезжать их, а уводить с дороги и вызывать ГИБДД.