В пожаре под Нижним Тагилом сгорели два дома и три бани

Сообщение о возгорании поступило в 23:21. Загорелся один из садовых домов, после чего огонь перекинулся на соседние строения. На площади 126 квадратных метров сгорели два дома и три бани. Пожар удалось потушить в 01:28, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 03:17.