В пожаре под Нижним Тагилом сгорели два дома и три бани
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В ночь на 22 сентября в садовом товариществе под Нижним Тагилом сгорели два дома и три бани, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило в 23:21. Загорелся один из садовых домов, после чего огонь перекинулся на соседние строения. На площади 126 квадратных метров сгорели два дома и три бани. Пожар удалось потушить в 01:28, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 03:17.
Информации о пострадавших в пожаре нет. Причины возгорания устанавливаются.
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