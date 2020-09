На злосчастном перекрестке на въезде в Новоасбест произошло очередное ДТП

На въезде в Новоасбест на перекрестке случилось очередное столкновение автомобилей, сообщает «Реальный Тагил».

ДТП случилось сегодня утром. Женщина-водитель, которая находилась за рулем ВАЗ-2113, выезжая на трассу Николо-Павловское — Алапаевск не уступила дорогу автомобилю «Рено Логан», который двигался со стороны Нижнего Тагила с большой скоростью. В результате ДТП женщина-водитель ВАЗ-2113 получила травмы и была доставлена в травматологию Нижнего Тагила. Водитель иномарки отказался от госпитализации. По словам главы администрации поселка Дмитрия Полянского, подобные ДТП случаются на этом перекрестке регулярно. Несмотря на ограничение скорости 40 километров в час, водители выезжают на него со скоростью в два раза больше. Автомобилистов не останавливает даже установленный знак пешеходного перехода. По словам представителей администрации, сейчас рассматривается вопрос о «лежачем полицейском», который сможет снизить количество аварий на перекрестке. Напомним, 18 сентября на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. На Салдинской трассе произошло массовое ДТП

