На злосчастном перекрестке на въезде в Новоасбест произошло очередное ДТП

На злосчастном перекрестке на въезде в Новоасбест произошло очередное ДТП

Сегодня, 16:43ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
На въезде в Новоасбест на перекрестке случилось очередное столкновение автомобилей, сообщает «Реальный Тагил».

ДТП случилось сегодня утром. Женщина-водитель, которая находилась за рулем ВАЗ-2113, выезжая на трассу Николо-Павловское — Алапаевск не уступила дорогу автомобилю «Рено Логан», который двигался со стороны Нижнего Тагила с большой скоростью.

В результате ДТП женщина-водитель ВАЗ-2113 получила травмы и была доставлена в травматологию Нижнего Тагила. Водитель иномарки отказался от госпитализации.

По словам главы администрации поселка Дмитрия Полянского, подобные ДТП случаются на этом перекрестке регулярно. Несмотря на ограничение скорости 40 километров в час, водители выезжают на него со скоростью в два раза больше. Автомобилистов не останавливает даже установленный знак пешеходного перехода.

По словам представителей администрации, сейчас рассматривается вопрос о «лежачем полицейском», который сможет снизить количество аварий на перекрестке.

Напомним, 18 сентября на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

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