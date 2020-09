На предпринимателя Павла Абсалямова, зятя бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, было совершенно нападение возле администрации Екатеринбурга, сообщило Е1.

В пресс-службе УМВД рассказали, что в отделе полиции №5 начали доследственную проверку по факту случившегося. По данным Znak, предприниматель не просто сумел отбиться от мужчины, но и задержал его. Вместе с нападавшим он прибыл в отдел полиции, где у обоих взяли показания, после чего отпустили. Напомним, 10 сентября в Нижнем Тагиле неизвестные напали на кандидата в депутаты Надежду Журавлеву и ее мужа.

