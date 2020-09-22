Тагильчанка перевела на «безопасное хранение» почти два миллиона рублей

В полицию пострадавшая обратилась лишь после финального звонка, во время которого неизвестный представился сотрудником следственного комитета и обвинил ее в незаконных действиях по отмыванию денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств. Женщина якобы получала процент и против нее уже возбуждено уголовное дело. Грубо настаивая «принять определенные меры» мошенник предложил перечислить пять тысяч рублей. Лишь после этого тагильчанка засомневалась в правдивости происходящего и обратилась в правоохранительные органы.