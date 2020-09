Тагильчанка перевела на «безопасное хранение» почти два миллиона рублей

Жительница Нижнего Тагила была обманута «сотрудником банка» на 1,7 миллиона рублей, сообщило МУ МВД России «Нижнетагильское».

О случившемся пострадавшая накануне рассказала в отделении полиции № 19, куда пришла писать заявление. Со слов женщины, первый звонок она приняла 27 августа от мужчины, представившегося сотрудником финансового управления одного из крупных банков. Мошенник сообщил, что через ее вклад пытаются приобрести сотовые телефоны, общая стоимость которых порядка 60 тысяч рублей. Остановить несуществующих покупателей можно лишь заблокировав все счета. Прислушавшись к совету, женщина выполнила все необходимые действия и сняла порядка 500 тысяч рублей, которые незамедлительно перевела в указанное место на «безопасное хранение». Однако на этом история не закончилась. На следующий день тот же «специалист» позвонил тагильчанке и сообщил, что одновременно несколько банков хотят оформить на нее кредиты, поэтому, желая не потерять средства, нужно опередить обманщиков и самой оформить эти кредиты, а деньги вновь отправить на «безопасное хранение». Продолжая свои хитроумные убеждения, лже-сотрудник вновь связался с пострадавшей и рассказал: чтобы получить доступ к отправленным ранее деньгам нужно переслать еще 300 тысяч рублей. Недостающую сумму женщина заняла у родственников, отправив последние 90 тысяч рублей со своего инвестиционного вклада. В полицию пострадавшая обратилась лишь после финального звонка, во время которого неизвестный представился сотрудником следственного комитета и обвинил ее в незаконных действиях по отмыванию денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств. Женщина якобы получала процент и против нее уже возбуждено уголовное дело. Грубо настаивая «принять определенные меры» мошенник предложил перечислить пять тысяч рублей. Лишь после этого тагильчанка засомневалась в правдивости происходящего и обратилась в правоохранительные органы. Напомним, с начала года в полиции Нижнего Тагила уже зарегистрировано более 800 фактов мошенничеств и краж денежных средств с банковских счетов. Не так давно в Екатеринбурге местный житель перевел мошенникам больше 450 тысяч рублей. Ему поступил звонок от лже-сотрудника банка, который сообщил, что со счетов мужчины происходят списания денежных средства.

