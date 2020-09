В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово ожидают вылета три самолета. Причиной задержки рейсов стал плотный туман, сообщает E1.

Самолеты должны были вылететь с 6.50 до 7.10, но на данный момент ожидают команды на взлет. Отмечается, что после выпадения первого снега накануне погода остается холодной, а в некоторых районах температура воздуха минусовая. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле в районе горы Белой тоже выпал первый снег. На Белой горе под Нижним Тагилом выпал снег

