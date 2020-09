Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший по маршруту Екатеринбург-Москва, столкнулся с птицами, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолет столкнулся со стаей птиц на высоте 100 метров. В момент происшествия на борту находились пять членов экипажа и 69 пассажиров. Однако, несмотря на инцидент, командиром судна было принято решение продолжать рейс. Напомним, сегодня в аэропорту Кольцово перенесли вылет трех самолетов. Причиной задержки рейсов стал плотный туман. В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана задерживаются рейсы

