35-летняя Ирина Бородкина с пирсингом и татуировками разыскивается в Нижнем Тагиле

С заявлением в полицию обратилась сестра женщины. Сотовый телефон пропавшей остался дома. Отмечается, что она имеет заболевание, поэтому может нуждаться в медицинской помощи.
Женщина имеет рост 156-160 сантиметров, среднее телосложение и зеленые глаза. У нее черные волосы и черно-белые дреды. На момент пропажи была одета в футболку салатового цвета, синие джинсы, белые кроссовки, серое пальто и широкий ремень черного цвета.
Имеет особые приметы, среди которых несколько тату: на левой руке надпись на латыни, на левом предплечье изображен скорпион, а на левой лопатке пантера. Также в правой ноздре у женщины пирсинг — лабрет. Тагильчанку разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и стражи порядка.
Если вам известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 20: 97-65-02.
Напомним, 14 сентября житель Екатеринбурга Лев Семухин ушел из дома. С тех пор вестей о нем ничего не известно, а поисками занимается полиция и волонтеры. Мужчина оставил дома деньги, мобильный телефон и документы.