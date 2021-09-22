35-летняя Ирина Бородкина с пирсингом и татуировками разыскивается в Нижнем Тагиле

35-летняя Ирина Бородкина с пирсингом и татуировками разыскивается в Нижнем Тагиле
35-летняя Ирина Бородкина с пирсингом и татуировками разыскивается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: 1MI
35-летняя Ирина Бородкина с 19 сентября разыскивается в Нижнем Тагиле. В тот день она ушла из дома на Черноисточинском шоссе после ссоры с родными. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

С заявлением в полицию обратилась сестра женщины. Сотовый телефон пропавшей остался дома. Отмечается, что она имеет заболевание, поэтому может нуждаться в медицинской помощи.

Женщина имеет рост 156-160 сантиметров, среднее телосложение и зеленые глаза. У нее черные волосы и черно-белые дреды. На момент пропажи была одета в футболку салатового цвета, синие джинсы, белые кроссовки, серое пальто и широкий ремень черного цвета.

Имеет особые приметы, среди которых несколько тату: на левой руке надпись на латыни, на левом предплечье изображен скорпион, а на левой лопатке пантера. Также в правой ноздре у женщины пирсинг — лабрет. Тагильчанку разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и стражи порядка.

Если вам известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 20: 97-65-02.

Фото:поисковой отряд «Прорыв»

Напомним, 14 сентября житель Екатеринбурга Лев Семухин ушел из дома. С тех пор вестей о нем ничего не известно, а поисками занимается полиция и волонтеры. Мужчина оставил дома деньги, мобильный телефон и документы.

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