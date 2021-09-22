4 ручные гранаты нашла в своём подвале жительница Каменск-Уральского

21 сентября 2021 года на обследование взрывоопасной находки, обнаруженной в частном доме Каменск-Уральского, выезжала группа разминирования ОМОН, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
Местная жительница обнаружила опасные предметы в подвале частного дома. Прибывшие специалисты установили, что найденные 4 предмета являются ручными гранатами без взрывателей. Боеприпасы также оказались подвержены сильной коррозии.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства обнаружения гранат.
Напомним, в конце августа 2021 года силовики задержали в Екатеринбурге мужчину, который принес домой 7 гранат.