4 ручные гранаты нашла в своём подвале жительница Каменск-Уральского

4 ручные гранаты нашла в своём подвале жительница Каменск-Уральского
4 ручные гранаты нашла в своём подвале жительница Каменск-Уральского
Сегодня, 09:48ПроисшествияФото: 1МI
Ручные гранаты были обнаружены в частном доме Каменск-Уральского хозяйкой жилища.

21 сентября 2021 года на обследование взрывоопасной находки, обнаруженной в частном доме Каменск-Уральского, выезжала группа разминирования ОМОН, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Местная жительница обнаружила опасные предметы в подвале частного дома. Прибывшие специалисты установили, что найденные 4 предмета являются ручными гранатами без взрывателей. Боеприпасы также оказались подвержены сильной коррозии.

Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Прибывшая на место следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства обнаружения гранат.

Напомним, в конце августа 2021 года силовики задержали в Екатеринбурге мужчину, который принес домой 7 гранат.

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