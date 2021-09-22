Автомобилист снес забор вблизи «Смака» на Вые в Нижнем Тагиле

Автомобилист снес забор вблизи «Смака» на Вые в Нижнем Тагиле
Автомобилист снес забор вблизи «Смака» на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:03ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Автомобилист снес ограждение вечером 22 сентября на улице Космонавтов около «Смака» в Нижнем Тагиле. По словам одной из очевидцев происходящего, это не первый подобный случай в данном районе.

Здесь периодически сносят заборы то с одной, то с другой стороны,рассказала читательница TagilCity.ru.

Также она отметила, что обломки забора лежат на дороге, а сам он частично помят. На земле можно увидеть маленькие осколки стекла. В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции заявили, что транспортное средство получило механические повреждения. В инциденте обошлось без пострадавших.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, 17 сентября водитель белого универсала, угоняя от сотрудников ДПС, протаранил забор в Нижнем Тагиле. Очевидцы рассказали, что мужчина был пьяный.

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