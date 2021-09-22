«Как-то неуютно без него»: в Нижнем Тагиле «упал» «Сетевой город»

«Как-то неуютно без него»: в Нижнем Тагиле «упал» «Сетевой город»
«Как-то неуютно без него»: в Нижнем Тагиле «упал» «Сетевой город»
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: 1MI
В Нижнем Тагиле родители и педагоги жалуются на нерабочий сайт «Сетевой город». В мэрии говорят, что в скором времени проблемы с работой платформы устранят.

В среду, 22 сентября, произошёл сбой в работе сайта «Сетевой город». На этой платформе учителя выставляют оценки, записывают домашнее задание и коммуницируют с родителями. О том, что сайт не работает, TagilCity.ru рассказали родители тагильских школьников.

Я весь день не могу зайти… Никто не в курсе, что с ним? [сайтом], жалуются одни родители.

Другие же говорят, что уже привыкли отслеживать успеваемость детей в режиме онлайн.

Как-то неуютно без него. Ни у кого не работает он. Придется ждать вечера, чтобы уроки делать. Мой опять в дневнике накарябал непонятно, пишет мама второклассника.

Учителя также испытывают дискомфорт — у них нет возможности выставит текущие отметки.

Фото:tagilcity.ru

У кого как, но в нашем классе система настолько налажена, родители привыкли, что могут мониторить успеваемость детей, поделилась с TagilCity.ru учитель математики одной из вагонских школ.

Как сообщил источник TagilCity.ru в управлении образования Нижнего Тагила, платформу в ближайшее время обещают починить.

Сайт упал из-за возросшей нагрузки. Сами удивляемся, как три недели проработал. Обычно такое происходит спустя неделю после начала учебного года, рассказал источник.

Напомним, в селах под Нижним Тагилом 1 сентября открыли 98 точек роста.

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