«Как-то неуютно без него»: в Нижнем Тагиле «упал» «Сетевой город»

В среду, 22 сентября, произошёл сбой в работе сайта «Сетевой город». На этой платформе учителя выставляют оценки, записывают домашнее задание и коммуницируют с родителями. О том, что сайт не работает, TagilCity.ru рассказали родители тагильских школьников.
Я весь день не могу зайти… Никто не в курсе, что с ним? [сайтом], жалуются одни родители.
Другие же говорят, что уже привыкли отслеживать успеваемость детей в режиме онлайн.
Как-то неуютно без него. Ни у кого не работает он. Придется ждать вечера, чтобы уроки делать. Мой опять в дневнике накарябал непонятно, пишет мама второклассника.
Учителя также испытывают дискомфорт — у них нет возможности выставит текущие отметки.
У кого как, но в нашем классе система настолько налажена, родители привыкли, что могут мониторить успеваемость детей, поделилась с TagilCity.ru учитель математики одной из вагонских школ.
Как сообщил источник TagilCity.ru в управлении образования Нижнего Тагила, платформу в ближайшее время обещают починить.
Сайт упал из-за возросшей нагрузки. Сами удивляемся, как три недели проработал. Обычно такое происходит спустя неделю после начала учебного года, рассказал источник.
Напомним, в селах под Нижним Тагилом 1 сентября открыли 98 точек роста.