«Как-то неуютно без него»: в Нижнем Тагиле «упал» «Сетевой город»

В Нижнем Тагиле родители и педагоги жалуются на нерабочий сайт «Сетевой город». В мэрии говорят, что в скором времени проблемы с работой платформы устранят.

В среду, 22 сентября, произошёл сбой в работе сайта «Сетевой город». На этой платформе учителя выставляют оценки, записывают домашнее задание и коммуницируют с родителями. О том, что сайт не работает, TagilCity.ru рассказали родители тагильских школьников. Я весь день не могу зайти… Никто не в курсе, что с ним? [сайтом], жалуются одни родители. Другие же говорят, что уже привыкли отслеживать успеваемость детей в режиме онлайн. Как-то неуютно без него. Ни у кого не работает он. Придется ждать вечера, чтобы уроки делать. Мой опять в дневнике накарябал непонятно, пишет мама второклассника. Учителя также испытывают дискомфорт — у них нет возможности выставит текущие отметки. Фото: tagilcity.ru У кого как, но в нашем классе система настолько налажена, родители привыкли, что могут мониторить успеваемость детей, поделилась с TagilCity.ru учитель математики одной из вагонских школ. Как сообщил источник TagilCity.ru в управлении образования Нижнего Тагила, платформу в ближайшее время обещают починить. Сайт упал из-за возросшей нагрузки. Сами удивляемся, как три недели проработал. Обычно такое происходит спустя неделю после начала учебного года, рассказал источник. Напомним, в селах под Нижним Тагилом 1 сентября открыли 98 точек роста. 98 «Точек роста» откроются в сельских школах в Свердловской области 1 сентября

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