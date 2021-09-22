Лицом в капот и в наручники: наркодилеров задержали в центре Нижнего Тагила

Наркодилеров задержали в центре Нижнего Тагила

Машину с подозреваемыми в сбыте наркотиков остановили в центре города. На троих задержанных полицейские надели наручники, одного из них прижали к капоту машины, сообщил редакции TagilCity.ru свидетель оперативных действий.

Задержание было у дома №66 на улице Карла Маркса. По словам очевидца, работали несколько человек в гражданской одежде. На месте работают оперативные сотрудники из подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Это рядовое мероприятие по задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, сказала руководитель пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца. Фото: TagilCity.ru Напомним, ранее стало известно, что в потолке отдела полиции № 20 Нижнего Тагила служба безопасности нашла наркотики.

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