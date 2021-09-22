Лицом в капот и в наручники: наркодилеров задержали в центре Нижнего Тагила

Задержание было у дома №66 на улице Карла Маркса. По словам очевидца, работали несколько человек в гражданской одежде.
На месте работают оперативные сотрудники из подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Это рядовое мероприятие по задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, сказала руководитель пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
Напомним, ранее стало известно, что в потолке отдела полиции № 20 Нижнего Тагила служба безопасности нашла наркотики.