Лицом в капот и в наручники: наркодилеров задержали в центре Нижнего Тагила

Лицом в капот и в наручники: наркодилеров задержали в центре Нижнего Тагила
Лицом в капот и в наручники: наркодилеров задержали в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 13:55ПроисшествияУльяна СавинаФото: TagilCity.ru

Наркодилеров задержали в центре Нижнего Тагила

Машину с подозреваемыми в сбыте наркотиков остановили в центре города. На троих задержанных полицейские надели наручники, одного из них прижали к капоту машины, сообщил редакции TagilCity.ru свидетель оперативных действий.

Задержание было у дома №66 на улице Карла Маркса. По словам очевидца, работали несколько человек в гражданской одежде.

На месте работают оперативные сотрудники из подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Это рядовое мероприятие по задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, сказала руководитель пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, ранее стало известно, что в потолке отдела полиции № 20 Нижнего Тагила служба безопасности нашла наркотики.

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