Поиски пропавшего без вести уральца продолжаются вторую неделю в Екатеринбурге

Пропавшего при странных обстоятельствах жителя Екатеринбурга Льва Семухина продолжают искать в Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург».
Молодой человек ушел из дома 14 сентября текущего года, больше его никто не видел. Мужчина оставил дома деньги, мобильный телефон и документы. Полиции в поисках помогают волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв».
Ориентировки на пропавшего екатеринбуржца также стали распространяться в других городах.
Напомним, 14 сентября 2021 года также пропал в Екатеринбурге 45-летний военнослужащий Александр Вяткин. Мужчина исчез по пути домой после кратковременной служебной командировки.