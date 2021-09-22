Поиски пропавшего без вести уральца продолжаются вторую неделю в Екатеринбурге

Поиски пропавшего без вести уральца продолжаются вторую неделю в Екатеринбурге
Поиски пропавшего без вести уральца продолжаются вторую неделю в Екатеринбурге
Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: 1МI
Житель Екатеринбурга Лев Семухин ушел из дома 14 сентября 2021 года. До сих пор никаких вестей о нем нет, поисками занимается полиция и волонтеры.

Пропавшего при странных обстоятельствах жителя Екатеринбурга Льва Семухина продолжают искать в Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург».

Молодой человек ушел из дома 14 сентября текущего года, больше его никто не видел. Мужчина оставил дома деньги, мобильный телефон и документы. Полиции в поисках помогают волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв».

Фото:ЛизаАлерт

Ориентировки на пропавшего екатеринбуржца также стали распространяться в других городах.

Напомним, 14 сентября 2021 года также пропал в Екатеринбурге 45-летний военнослужащий Александр Вяткин. Мужчина исчез по пути домой после кратковременной служебной командировки.

Сюжеты:
Екатеринбург
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