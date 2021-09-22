Расчленил и сварил: обвиняемому в убийстве екатеринбуржцу грозит до 15 лет

Расчленил и сварил: обвиняемому в убийстве екатеринбуржцу грозит до 15 лет
Расчленил и сварил: обвиняемому в убийстве екатеринбуржцу грозит до 15 лет
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Житель Екатеринбурга после совместного алкогольного застолья задушил своего собутыльника и решил избавиться от тела. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге местного жителя обвиняют в убийстве собутыльника после совместного распития алкоголя. Прокуратура направила дело в суд.

Как рассказали TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области, 57-летний екатеринбуржец совершил преступление в марте 2021 года. Будучи сторожем, мужчина пригласил в гости потерпевшего для того, чтобы согреться — последний расчищал снег на соседнем объекте.

Фото:СУ СКР по Свердловской области

В ходе распития мужчины поссорились. На почве конфликта обвиняемый нанёс своему оппоненту несколько ударов руками — по голове и корпусу, после чего задушил потерпевшего.

В результате указанный действий потерпевший скончался от механической асфиксии. Тело своего знакомого злоумышленник спрятал на складе магазина, в котором работал дворником, добавили в прокуратуре.

Избавиться от следов преступления злоумышленник решил следующим образом — он разрубил тело пострадавшего топором и сварил его. Обвиняемый решил, что после температурной обработки человеческую плоть будет легко смыть в канализацию.

Задержанный не стал играть с сыщиками в «кошки-мышки» и сразу признался в убийстве, показал, где и как разрубил на части тело и сварил их, а затем выбросил на помойку, где впоследствии оперуполномоченные нашли части рук, а точнее говоря — то, что от них осталось, и другие фрагменты, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге попал под суд мужчина, расчленивший своего сына после ссоры.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
убийствоВалерий Горелыхубийцателообвиняемые в убийстве
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы