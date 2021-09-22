Расчленил и сварил: обвиняемому в убийстве екатеринбуржцу грозит до 15 лет

Житель Екатеринбурга после совместного алкогольного застолья задушил своего собутыльника и решил избавиться от тела. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге местного жителя обвиняют в убийстве собутыльника после совместного распития алкоголя. Прокуратура направила дело в суд. Как рассказали TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области, 57-летний екатеринбуржец совершил преступление в марте 2021 года. Будучи сторожем, мужчина пригласил в гости потерпевшего для того, чтобы согреться — последний расчищал снег на соседнем объекте. Фото: СУ СКР по Свердловской области В ходе распития мужчины поссорились. На почве конфликта обвиняемый нанёс своему оппоненту несколько ударов руками — по голове и корпусу, после чего задушил потерпевшего. В результате указанный действий потерпевший скончался от механической асфиксии. Тело своего знакомого злоумышленник спрятал на складе магазина, в котором работал дворником, добавили в прокуратуре. Избавиться от следов преступления злоумышленник решил следующим образом — он разрубил тело пострадавшего топором и сварил его. Обвиняемый решил, что после температурной обработки человеческую плоть будет легко смыть в канализацию. Задержанный не стал играть с сыщиками в «кошки-мышки» и сразу признался в убийстве, показал, где и как разрубил на части тело и сварил их, а затем выбросил на помойку, где впоследствии оперуполномоченные нашли части рук, а точнее говоря — то, что от них осталось, и другие фрагменты, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, в Екатеринбурге попал под суд мужчина, расчленивший своего сына после ссоры. Стали известны подробности убийства с расчленением под Екатеринбургом

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