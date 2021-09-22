Расчленил и сварил: обвиняемому в убийстве екатеринбуржцу грозит до 15 лет

В Екатеринбурге местного жителя обвиняют в убийстве собутыльника после совместного распития алкоголя. Прокуратура направила дело в суд.
Как рассказали TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области, 57-летний екатеринбуржец совершил преступление в марте 2021 года. Будучи сторожем, мужчина пригласил в гости потерпевшего для того, чтобы согреться — последний расчищал снег на соседнем объекте.
В ходе распития мужчины поссорились. На почве конфликта обвиняемый нанёс своему оппоненту несколько ударов руками — по голове и корпусу, после чего задушил потерпевшего.
В результате указанный действий потерпевший скончался от механической асфиксии. Тело своего знакомого злоумышленник спрятал на складе магазина, в котором работал дворником, добавили в прокуратуре.
Избавиться от следов преступления злоумышленник решил следующим образом — он разрубил тело пострадавшего топором и сварил его. Обвиняемый решил, что после температурной обработки человеческую плоть будет легко смыть в канализацию.
Задержанный не стал играть с сыщиками в «кошки-мышки» и сразу признался в убийстве, показал, где и как разрубил на части тело и сварил их, а затем выбросил на помойку, где впоследствии оперуполномоченные нашли части рук, а точнее говоря — то, что от них осталось, и другие фрагменты, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, в Екатеринбурге попал под суд мужчина, расчленивший своего сына после ссоры.