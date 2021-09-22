Расследовать расстрел людей в Пермском университете будет генерал из главка СК РФ

Возглавит следственно-оперативную группу по делу пермского стрелка Тимура Бекмансурова старший следователь по особо важным делам главка СК РФ генерал-майор Рустам Габдулин, сообщает properm.ru.
Рустам Габдулин расследовал дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, крушении парохода «Булгария». Ожидается, что в Пермь также приедет руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Напомним, 18-летний студент первого курса Пермского университета расстрелял 20 сентября 2021 года 6 человек в кампусе учебного заведения. Еще 24 получили травмы и ранения различной степени тяжести. Стрелка ранил сотрудник ДПС, первым прибывшим на место ЧП. Владимир Путин наградил его орденом Мужества.