Разложили взрывчатку в зданиях: пятеро террористов задержаны в Екатеринбурге

Разложили взрывчатку в зданиях: пятеро террористов задержаны в Екатеринбурге
Разложили взрывчатку в зданиях: пятеро террористов задержаны в Екатеринбурге
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: 1MI
Пятеро мужчин, принявших идеологию «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), задержаны сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге.

Среди них один россиянин и четверо таджиков, пишет Е1 со ссылкой на Telegram-канал Baza. По данным издания, мужчины готовились к терактам.

Они изготовили три килограмма взрывчатки и разложили на хранение в нескольких зданиях Екатеринбурга.

По информации канала, в создании сообщества подозреваются двое мужчин. Кроме того, у преступников была собственная штаб-квартира. Она располагалась на улице Свердлова. Они уже завербовали несколько человек, убедив в необходимости проведения терактов.

Организаторам грозит до 30 лет лишения свободы.

Информацию о задержании подтвердил Е1 источник в ФСБ.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге был осужден мужчина за спонсирование террористов.

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задержаниетерроризмарестЕкатеринбург
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