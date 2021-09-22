Разложили взрывчатку в зданиях: пятеро террористов задержаны в Екатеринбурге

Среди них один россиянин и четверо таджиков, пишет Е1 со ссылкой на Telegram-канал Baza. По данным издания, мужчины готовились к терактам.
Они изготовили три килограмма взрывчатки и разложили на хранение в нескольких зданиях Екатеринбурга.
По информации канала, в создании сообщества подозреваются двое мужчин. Кроме того, у преступников была собственная штаб-квартира. Она располагалась на улице Свердлова. Они уже завербовали несколько человек, убедив в необходимости проведения терактов.
Организаторам грозит до 30 лет лишения свободы.
Информацию о задержании подтвердил Е1 источник в ФСБ.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге был осужден мужчина за спонсирование террористов.