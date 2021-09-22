Ребёнок пострадал в ДТП на Руднике в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на пешеходном переходу у школы №3 вновь сбили ребёнка.

Инцидент произошёл около 8.30 утра в среду, 22 сентября. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия. Позднее видео с места аварии опубликовал паблик "ЧП-Нижний Тагил" во ВКонтакте . На кадрах записи видно, что место аварии огорожено дорожными конусами, работают сотрудники ГИБДД. Перед пешеходным переходом находится тёмный Chevrolet. Очевидцы сообщают, что пострадал ребёнок - несовершеннолетнего увезли на скорой. Видео: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил" В Отделении пропаганды ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позднее. Напомним, 11 сентября на пешеходном переходе на Руднике иномарка сбила школьницу. Шла из школы: подробности наезда на девочку-пешехода на Руднике в Нижнем Тагиле 5 Фото Авария произошла на пешеходном переходе 11 сентября около 11 утра.

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