Ребёнок пострадал в ДТП на Руднике в Нижнем Тагиле

Ребёнок пострадал в ДТП на Руднике в Нижнем Тагиле
Ребёнок пострадал в ДТП на Руднике в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:29ПроисшествияФото: 1MI
В Нижнем Тагиле на пешеходном переходу у школы №3 вновь сбили ребёнка.

Инцидент произошёл около 8.30 утра в среду, 22 сентября. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия. Позднее видео с места аварии опубликовал паблик "ЧП-Нижний Тагил" во ВКонтакте .

На кадрах записи видно, что место аварии огорожено дорожными конусами, работают сотрудники ГИБДД. Перед пешеходным переходом находится тёмный Chevrolet. Очевидцы сообщают, что пострадал ребёнок - несовершеннолетнего увезли на скорой.

Видео:группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"

В Отделении пропаганды ГИБДД пообещали прокомментировать происшествие позднее.

Напомним, 11 сентября на пешеходном переходе на Руднике иномарка сбила школьницу.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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