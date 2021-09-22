Спрятал нож под раковину: предполагаемый убийца мужчины задержан в Екатеринбурге

Задержанный екатеринбуржец ранее был судим за угон и разбой. Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга обнаружили и изъяли орудие преступления, которое подозреваемый успел спрятать в квартире на улице Ереванской, недалеко от места преступления, пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.