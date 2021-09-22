Спрятал нож под раковину: предполагаемый убийца мужчины задержан в Екатеринбурге

Спрятал нож под раковину: предполагаемый убийца мужчины задержан в Екатеринбурге
Спрятал нож под раковину: предполагаемый убийца мужчины задержан в Екатеринбурге
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: 1МI
Правоохранителями задержан подозреваемый в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен на улице в Екатеринбурге.

21 сентября 2021 года 31-летний житель уральской столицы задержан по подозрению в убийстве, сообщает старший помощник руководителя СК СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи полагают, что вечером 21 сентября между задержанным и потерпевшим произошел словесный конфликт возле подъезда дома по улице Конотопской в Екатеринбурге. Арестованный ударил тычковым ножом 35-летнего уральца, который позже скончался.

Фото:СУ СКР РФ по Свердловской области

Задержанный екатеринбуржец ранее был судим за угон и разбой. Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга обнаружили и изъяли орудие преступления, которое подозреваемый успел спрятать в квартире на улице Ереванской, недалеко от места преступления, пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, 11 сентября 2021 года 44-летняя жительница Нижнего Тагила зарезала ножом своего гостя во время застолья.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
следственный комитетубийствополициязадержаниеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы