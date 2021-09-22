Спрятал нож под раковину: предполагаемый убийца мужчины задержан в Екатеринбурге

21 сентября 2021 года 31-летний житель уральской столицы задержан по подозрению в убийстве, сообщает старший помощник руководителя СК СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Следователи полагают, что вечером 21 сентября между задержанным и потерпевшим произошел словесный конфликт возле подъезда дома по улице Конотопской в Екатеринбурге. Арестованный ударил тычковым ножом 35-летнего уральца, который позже скончался.
Задержанный екатеринбуржец ранее был судим за угон и разбой. Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга обнаружили и изъяли орудие преступления, которое подозреваемый успел спрятать в квартире на улице Ереванской, недалеко от места преступления, пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.
Напомним, 11 сентября 2021 года 44-летняя жительница Нижнего Тагила зарезала ножом своего гостя во время застолья.