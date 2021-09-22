Труп мужчины найден в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Труп мужчины найден в Железнодорожном районе Екатеринбурга
Труп мужчины найден в Железнодорожном районе Екатеринбурга
Сегодня, 08:24ПроисшествияФото: 1МI
На улице Конотопской уральской столицы обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев потерпевшего могли зарезать после конфликта.

Тело мужчины обнаружили 21 сентября 2021 года около 9 часов вечера в Железнодорожном районе уральской столицы, сообщает E1.

За некоторое время до обнаружения местные жители наблюдали конфликт потерпевшего с другим мужчиной. Предположительно он и стал убийцей, очевидцы утверждают, что его уже задержали. На месте работала следственно-оперативная группа МВД.

Напомним, молодую жительницу Нижнего Тагила обвиняют в убийстве собутыльника, совершенном в состоянии аффекта. Потерпевший до этого избил девушку на глазах у детей.

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Екатеринбург
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