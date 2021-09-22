Трупы близнецов и их мамы найдены в пожаре в Кировграде

Мать и четырехлетние близнецы найдены мертвыми в Кировграде. По версии соседей, убийство совершил 35-летний сожитель женщины, после чего он поджег квартиру и попытался скрыться.

Мать мальчиков Полина Титова работала в детском саду. С гражданским мужем Дмитрием она продала практически все имущество, чтобы неоднократно сделать ЭКО. В итоге в семье родились близнецы. Фото: tagilcity.ru Собеседники TagilCity.ru рассказывают, что женщина недавно рассталась с отцом детей и начала встречаться с 35-летним жителем Нижнего Тагила. Накануне пожара, по словам соседей, в квартире кто-то шумел и употреблял алкоголь. Но саму мать в алкогольном опьянении соседи не видели. Жильцы дома предполагают, что женщина и дети были убиты, после чего преступник поджег квартиру и попытался скрыться. У нее (погибшей) была голова пробита, когда их выносили на улицу, сообщила редакции TagilCity.ru жительница дома. На выезде из Кировграда сожителя женщины задержали, говорят очевидцы. В Следственном комитете данные в беседе с TagilCity.ru не опровергли, но подробные комментарии не предоставили. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошёл утром 22 сентября в квартире на 3 этаже в доме по ул.Центральный Бульвар.

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