Уральская пенсионерка лежала в больнице и лишилась дома из-за кредита

В Верхней Пышме 65-летняя пенсионерка Татьяна оказалась выселена из дома, пока лечилась в больнице. Два года назад она оформила кредит у частного инвестора, которого ей порекомендовала подруга Елена.

По словам Татьяны, женщина убедила, что кредит беспроцентный, поэтому она без проблем сможет его погасить. Ставя свою подпись, пенсионерка не читала строки, в которых была сказано про проценты и залог в виде собственного дома. Заем она отдала своей знакомой, которая пообещала продать ей комнату. В результате пожилая женщина отдала Елене 30 тысяч рублей. Они должны были поступить инвестору, однако спустя год стало понятно, что все это время ничего не выплачивалось. Таким образом, из 600 тысяч долг стал достигать 7 миллионов рублей. Суд Нижнего Тагила изъял дом в счет погашения кредита, однако свердловчанка по-прежнему должна была вернуть 5 миллионов. Позже истцы-кредиторы отозвали данный долг. Долгое время пенсионерка не рассказывала детям о сложившейся ситуации. Ее сын Дмитрий узнал обо всем, когда имущество было арестовано, пишет Е1. Также сын пострадавшей рассказал, что уже давал 340 тысяч рублей Елене на покупку комнаты. Но, в отличие от матери, он брал с женщины расписки. Он вместе с мамой принял решение обратиться в суд на данный момент заведено уголовное дело. Подозреваемые устанавливаются. Напомним, из-за долгов по кредиту житель Новоуральска чуть не лишился своей иномарки. Заемщики обратились в суд. В итоге машину должника арестовали. Общий долг уральца составил 1 миллион 400 тысяч рублей. Почти полтора миллиона заплатил должник из Новоуральска после ареста его машины

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