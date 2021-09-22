Вагоны с рудой сошли с рельсов химзавода в Первоуральске

Четыре вагона, три из которых были груженые рудой, сошли с рельсов в Первоуральске. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Авария произошла 17 сентября на подъездном пути необщего пользования, который принадлежит химзаводу «Русский Хром 1915». При ЧП никто не пострадал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Частичный сход вагонов произошел за территорией предприятия «Русский хром 1915». Недопоставленные вагоны оперативно заведены на территорию логистического узла АО «Русский хром 1915». Производственный цикл завода обеспечен необходимым количеством сырья, предприятие работает в штатном режиме, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «УК «РосСпецСплав ― Группа МидЮрал». Напомним, 3 вагона сошли с рельсов на станции Гороблагодатская под Нижним Тагилом 16 сентября и повредили линию электропередач. Специалисты устанавливают причину аварии. 3 вагона сошли с рельсов под Нижним Тагилом

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