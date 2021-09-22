Водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу на Руднике в Нижнем Тагиле

Водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу на Руднике в Нижнем Тагиле
Водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу на Руднике в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД
11-летняя ученица местной школы в Нижнем Тагиле пострадала в аварии на Руднике. У ребёнка диагностировали ушиб спины.

В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП на Руднике, которое произошло утром 22 сентября. 38-летний водитель за рулём Chevrolet Lacetti сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Пострадавшую увезли в горбольницу № 3, медики диагностировали у неё ушиб спины.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

По словам автовладельца, он остановился перед пешеходным переходом и собирался пропустить двух школьниц, однако свидетели аварии опровергли слова водителя. Сотрудники правопорядка установили, что Chevrolet Lacetti на полном ходу проехал через пешеходный переход. Одна из школьниц успела избежать аварии, вторая — попала прямо под колёса иномарки.

В отношении виновника аварии сотрудники полиции составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу, добавили в ГИБДД.

Водитель на момент аварии был трезвым.

Напомним, об аварии утром 22 сентября TagilCity.ru сообщили очевидцы.

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