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Школьник из Нижнего Тагила, получивший травмы на экстремальном аттракционе, остается без сознания
Сюжеты:
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Школьник из Нижнего Тагила, получивший травмы на экстремальном аттракционе, остается без сознания

22 октября 2010, 07:16ПроисшествияОльга
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