Школьник из Нижнего Тагила, получивший травмы на экстремальном аттракционе, остается без сознания

Как сообщили « Уралинформбюро » в пресс-службе городского управленияздравоохранения, двенадцатилетний Данил подключен к аппаратуискусственной вентиляции легких. У мальчика сочетанная травма - ушибголовного мозга и перелом ребер.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку.Собственное расследование организовали и сотрудники отдела по деламнесовершеннолетних Ленинского РОВД Нижнего Тагила.Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов поручил детскомуомбудсмену Среднего Урала Наталье Улановой взять происшествие под личныйконтроль.

Мальчик пострадал во время школьного турпохода 13 октября. Детей сопровождали и инструктоы фирмы «Мирприключений». В программу входили разные экстремальные аттракционы, втом числе «Русская катушка», или так называемые наклонные перила. Напоследнем и произошел несчастный случай. Cпускаясь по веревке с 80-метровойгоры, ребенок на большой скорости ударился о дерево.