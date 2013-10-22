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На Вагонке вчера сбили пожилую тагильчанку, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщина госпитализирована (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке вчера сбили пожилую тагильчанку, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщина госпитализирована (ФОТО)

22 октября 2013, 14:40Происшествия
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