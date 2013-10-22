Тагильчане могут вздохнуть свободно: промпредприятие заставили бороться с загрязнением воздуха

Прокуратура в ходе проверки выявила, что ООО «Уральская металло-промышленная компания» работала, не имея нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ, а также разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Суд обязал руководство завода устранить выявленные нарушения, а также проверить источники выбросов загрязняющих веществ.

Получив решение суда приставы возбудили исполнительное производство. Сотрудники ведомства несколько раз выезжали к должнику, чтобы вручить требование о добровольном исполнении решения суда. Вскоре решение суда было исполнено, представители компании предоставили приставу все необходимые документы за подписью заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области. Так, было получено разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу и приказ об утверждении нормативов выбросов.