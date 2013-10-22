В Нижнем Тагиле супруги «угнали» свой же автомобиль. Теперь побывают в суде
22 октября 2013, 11:25Происшествия
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Сегодня в прокуратуре Свердловской области занимаются особым делом. Перед судом готовятся предстать супруги, которые обратились в полицию с заведомо ложным сообщением о преступлении.
В августе 2013 года дама решила покататься на автомобиле своего мужа. Водительского удостоверения у нее не было. В итоге она не справилась с управлением и повредила стоящие у обочины автомобили. Так, после ДТП женщина в прямом смысле слова решила убежать от ответственности. И скрылась.
Супруги позже обратились в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля. А потом принимали активное участие в его поисках. Однако обман супругов был раскрыт, передает издание «Вечерние ведомости».
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренному ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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