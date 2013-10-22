В Нижнем Тагиле супруги «угнали» свой же автомобиль. Теперь побывают в суде

В августе 2013 года дама решила покататься на автомобиле своего мужа. Водительского удостоверения у нее не было. В итоге она не справилась с управлением и повредила стоящие у обочины автомобили. Так, после ДТП женщина в прямом смысле слова решила убежать от ответственности. И скрылась.