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В Нижнем Тагиле супруги «угнали» свой же автомобиль. Теперь побывают в суде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле супруги «угнали» свой же автомобиль. Теперь побывают в суде

22 октября 2013, 11:25Происшествия
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