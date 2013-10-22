Вчерашним утром под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП (ФОТО)

Так, 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, следуя в сторону Екатеринбурга, на 135 километре столкнулся с автомобилем ВАЗ-21053, который ехал во встречном направлении. Водитель второго авто – 46-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, с которыми были госпитализированы в травматологическое отделение Центральной городской больницы №3. У водителя ВАЗ-21093 – ушиб коленного сустава, а у мужчины за рулем ВАЗ-21053 – перелом левого бедра.