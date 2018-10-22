Мать с 13-летней дочерью были убиты на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:11ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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Вечером 21 октября в Дзержинском районе Нижнего Тагила были убиты несовершеннолетняя девочка и ее 36-летняя мать.
Сюжеты: Нижний Тагил
Двойное убийство произошло в квартире дома на Ленинградском проспекте. Женщина умерла от ножевых ранений, а девочка была связана и, предположительно, задушена, пишет АН «Между строк», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, мать вела асоциальный образ жизни – по всей квартире были разбросаны бутылки из-под спиртного. Из-за этого девочка долгое время жила на ГГМ у бабушки. Также, возможно, было изнасилование, однако результатов экспертизы еще нет.
Правоохранительные органы пока не дают официальные комментарии. В школе №61, где предположительно училась девочка, от комментариев отказались.
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