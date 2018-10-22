Мать с 13-летней дочерью были убиты на Вагонке в Нижнем Тагиле

Двойное убийство произошло в квартире дома на Ленинградском проспекте. Женщина умерла от ножевых ранений, а девочка была связана и, предположительно, задушена, пишет АН «Между строк», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мать вела асоциальный образ жизни – по всей квартире были разбросаны бутылки из-под спиртного. Из-за этого девочка долгое время жила на ГГМ у бабушки. Также, возможно, было изнасилование, однако результатов экспертизы еще нет.