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Перебегавшая дорогу 14-летняя девочка попала под колёса машины в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перебегавшая дорогу 14-летняя девочка попала под колёса машины в Екатеринбурге

Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: E1.RU
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