Перебегавшая дорогу 14-летняя девочка попала под колёса машины в Екатеринбурге

В 17:30 возле дома № 144 на улице Реактивной в Екатеринбурге девочка-подросток пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с нарушением ПДД. В это же время по улице ехал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, водитель которого не заметил девочку и совершил на ребёнка наезд.