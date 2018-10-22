Перебегавшая дорогу 14-летняя девочка попала под колёса машины в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: E1.RU
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В микрорайоне Кольцово произошло ДПТ с участием 14-летней девочки. По информации очевидцев, она перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колёса автомобиля Toyota Land Cruiser 200.
Сюжеты: Екатеринбург
В 17:30 возле дома № 144 на улице Реактивной в Екатеринбурге девочка-подросток пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с нарушением ПДД. В это же время по улице ехал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, водитель которого не заметил девочку и совершил на ребёнка наезд.
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Фото: E1.ru
Пострадавшую доставили в больницу, где медики диагностировали ушиб правой голени и ушиб затылка. Госпитализация девочке не понадобилась, после осмотра её отпустили домой, сообщает E1.ru. Инспекторы дорожной полиции опросили водителя иномарки и свидетелей ДТП.
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