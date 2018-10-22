Расчлененный труп молодого человека был обнаружен в Алапаевске
Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: rostovgazeta.ru
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В Алапаевске найден расчлененный труп 26-летнего мужчины.
Сюжеты: Алапаевск
22 октября местные жители обнаружили в Алапаевске труп мужчины. Также сообщается, что труп был полностью расчленен.
В Следственном комитете сообщили, что на данный момент на месте происшествия проходят следственные действия.
По информации издания TochkaNews.ru, основная подозреваемая – родная сестра убитого.
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