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Три бани и садовый дом сгорели в Нижнем Тагиле за 20 и 21 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три бани и садовый дом сгорели в Нижнем Тагиле за 20 и 21 октября

Сегодня, 11:32ПроисшествияФото: NewsProm.Ru
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