Три бани и садовый дом сгорели в Нижнем Тагиле за 20 и 21 октября

20 октября в 18:40 в поселке Чащино в коллективном саду «Шахтостроитель» на садовом участке загорелась баня. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Огонь повредил стены и перекрытия строения. Среди людей никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – нарушение пожарной безопасности при использовании печи.

Вечером этого же дня пожар произошел в коллективном саду № 13 на станции 337 км. Полностью сгорел садовый дом. Площадь пожара – 35 кв. м. По данному инциденту ведется проверка, причины пожара устанавливаются.

Утром 21 октября в в коллективном саду № 5 НТМК в поселке Горбуново огонь охватил частную баню. На площади 10 кв. м повреждены кровля, перекрытие и внутренняя обшивка строения. По предварительному заключению причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.