Три бани и садовый дом сгорели в Нижнем Тагиле за 20 и 21 октября
За минувшие выходные, 20 и 21 октября, в Нижнем Тагиле произошло четыре пожара на территории частных и садовых домов.
20 октября в 18:40 в поселке Чащино в коллективном саду «Шахтостроитель» на садовом участке загорелась баня. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Огонь повредил стены и перекрытия строения. Среди людей никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – нарушение пожарной безопасности при использовании печи.
Вечером этого же дня пожар произошел в коллективном саду № 13 на станции 337 км. Полностью сгорел садовый дом. Площадь пожара – 35 кв. м. По данному инциденту ведется проверка, причины пожара устанавливаются.
Утром 21 октября в в коллективном саду № 5 НТМК в поселке Горбуново огонь охватил частную баню. На площади 10 кв. м повреждены кровля, перекрытие и внутренняя обшивка строения. По предварительному заключению причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.
21 октября в 18:53 поступило сообщение о пожаре в частной бане в селе Дрягуново. В результате возгорания на площади 20 кв. м повреждены кровля и перекрытие бани. В данном случае предполагаемая причина – также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.