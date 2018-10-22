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Жительница Кировграда осуждена на 8 лет за убийство знакомого
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Noz

Жительница Кировграда осуждена на 8 лет за убийство знакомого

Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: PRessa40.ru
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