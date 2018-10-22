Жительница Кировграда осуждена на 8 лет за убийство знакомого
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: PRessa40.ru
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34-летняя жительница Кировграда приговорена к восьми годам лишения свободы за убийство знакомого.
Установлено, что вечером 4 ноября 2017 года женщина вместе с сожителем распивали спиртные напитки у себя в квартире на улице Декабристов. Через некоторое время к ним пришел 26-летний знакомый, который тоже был пьян.
В какой-то момент между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт. Женщина схватила нож и убила парня.
Свою вину подсудимая полностью признала. Кировградский городской суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК по Свердловской области.
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