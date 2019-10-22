На Урале на заводе произошел разлив меди

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Разлив жидкой меди произошел на АО «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило в 23.30 в понедельник. Разлив меди произошел на площади 10 квадратных метров в медеплавильном цехе. Работники предприятия провели охлаждение вытекшего сплава путем засыпания черновой меди. Из цеха были эвакуированы 50 работников, никто не пострадал.
На место ЧП выезжали 42 сотрудника МЧС и 14 единиц спецтехники.
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