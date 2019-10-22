На Урале на заводе произошел разлив меди

Сообщение о возгорании поступило в 23.30 в понедельник. Разлив меди произошел на площади 10 квадратных метров в медеплавильном цехе. Работники предприятия провели охлаждение вытекшего сплава путем засыпания черновой меди. Из цеха были эвакуированы 50 работников, никто не пострадал.