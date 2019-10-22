В Екатеринбурге пенсионера на «зебре» сбила иномарка

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В Екатеринбурге иномарка «Ниссан Альмера Классик» сбила пенсионера, который переходил дорогу по «зебре» и уехала, сообщает пресс-служба отделения ГИБДД городского управления МВД.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в микрорайоне Шарташ около 7:30. 66-летний мужчина переходил улицу Проезжую, когда его сбила иномарка, ехавшая со стороны Березовского. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
«Ниссан» скрылся с места происшествия, полицейские ведут поиски подозреваемого. Также ГИБДД ищет свидетелей, обещая сохранить их конфиденциальность. О возбуждении уголовного дела информации пока нет.
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