В Екатеринбурге пожарная машина протаранила несколько автомобилей
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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Утром 22 октября пожарный автомобиль, ехавший на вызов, столкнулся с легковым авто марки Peugeot, потерял управление и протаранил несколько машин, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Машина экстренной службы проезжала перекресток, когда произошло столновение с иномаркой, пожарная машина потеряла управление, вылетела на дорогу и на светофоре зацепила несколько легковых машин. Как сообщили в ГУ МЧС, пожарные спешили на вызов на улицу Опалихинская, там горел автомобиль. На место ЧП был направлен другой экипаж.
Видео
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Видео: е1.ru
В результате инцидента никто не пострадал.
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