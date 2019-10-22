В Екатеринбурге пожарная машина протаранила несколько автомобилей

Машина экстренной службы проезжала перекресток, когда произошло столновение с иномаркой, пожарная машина потеряла управление, вылетела на дорогу и на светофоре зацепила несколько легковых машин. Как сообщили в ГУ МЧС, пожарные спешили на вызов на улицу Опалихинская, там горел автомобиль. На место ЧП был направлен другой экипаж.