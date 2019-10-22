В Свердловской области ночью военные «подорвали» склад со взрывчаткой

Военным была поставлена задача — найти замаскированный склад в лесу. После марш-броска часовые нашли объект и устранили часовых, применив бесшумные автоматы «Вал». Установив мины по периметру и подступам к складу, место боевой задачи военнослужащие покинули и вернулись на базу.