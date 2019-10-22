В Свердловской области ночью военные «подорвали» склад со взрывчаткой
Вчера, 22:53ПроисшествияФото: pixabay.com
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Разведчики танковой дивизии ЦВО прошлой ночью уничтожили склад со взрывчатыми веществами в ходе учений, прошедших на полигоне Свердловской области, сообщает Уралинформбюро.
Военным была поставлена задача — найти замаскированный склад в лесу. После марш-броска часовые нашли объект и устранили часовых, применив бесшумные автоматы «Вал». Установив мины по периметру и подступам к складу, место боевой задачи военнослужащие покинули и вернулись на базу.
Всего в учениях приняли участие более 500 военных и свыше 100 единиц боевой техники.
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