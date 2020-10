В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии Горного университета, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Здание находится на улице 8 Марта, 84б, из него эвакуированы 250 человек. В пресс-службе рассказали, что к месту пожара стянуты все пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга. Там работают 56 человек личного состава и 17 единиц техники. По предварительным данным, возгорание случилось на втором этаже, информация об ущербе уточняется. Photo: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Напомним, в начале октября в Богдановиче сгорел торговый центр на площади 1000 квадратных метров. Названа предварительная причина крупного пожара в свердловском торговом центре

