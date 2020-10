В Нижнем Тагиле сгорели два частных дома

21 октября в Нижнем Тагиле произошли два пожара в частных домах, сообщает отдел надзорной деятельности.

В 12.03 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №3 УВЗ. Сгорел садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пенсионер оставил растопленную печь и ушел в магазин. Вернувшись, он увидел возгорание и тушившую его жилище пожарную бригаду. Предварительной причиной происшествия считается неверное устройство печи и дымохода. Photo: Отдел надзорной деятельности В 15.03 на пульт диспетчера поступил вызов на улицу Дунайская. На площади 10 квадратных метров сгорели вещи и имущество в частном жилом доме. По предварительной информации, мужчина готовил на плите пищу и отвлекся. Позднее он почуял запах дыма, начал тушить огонь и вызвал пожарных. Photo: Отдел надзорной деятельности Напомним, 19 октября коллективном саду под Нижним Тагилом два раза помогал тушить пожары соседям. Одного из них он вытащил из задымленного помещения. Тагильчанин дважды за выходные помогал соседям тушить пожары

Related news: Тагильчанин дважды за выходные помогал соседям тушить пожары

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter