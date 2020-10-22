В Нижнем Тагиле сгорели два частных дома

В 15.03 на пульт диспетчера поступил вызов на улицу Дунайская. На площади 10 квадратных метров сгорели вещи и имущество в частном жилом доме. По предварительной информации, мужчина готовил на плите пищу и отвлекся. Позднее он почуял запах дыма, начал тушить огонь и вызвал пожарных.