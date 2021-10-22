23 уголовных дела стали итогом четырехдневного рейда в Свердловской области

По итогам работы органы внутренних дел возбудили 23 уголовных дела по фактам хищения машин. «По горячим следам» раскрыто 20 преступлений, в том числе семь краж и тринадцать угонов. Не остались безнаказанными шесть криминальных эпизодов прошлых лет. Обнаружено шесть машин с признаками изменения маркировочных обозначений. Найдено восемь транспортных средств, находившихся в розыске, подытожил полковник Горелых.