23 уголовных дела стали итогом четырехдневного рейда в Свердловской области

23 уголовных дела стали итогом четырехдневного рейда в Свердловской области
23 уголовных дела стали итогом четырехдневного рейда в Свердловской области
Сегодня, 23:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Свердловские полицейские подвели итоги областного рейда «Автомобиль». 7 краж и 13 угонов удалось раскрыть по горячим следам.

6,5 тысяч сотрудников свердловской полиции в течение 4 дней выявляли и пресекали деятельность преступных групп и лиц, занимающихся хищением автотранспорта и его легализацией. Правоохранители успели проверить 3810 мест хранения автотранспорта, в том числе 1179 автостоянок, 910 гаражных комплексов, 920 станций технического осмотра и автомастерских, 463 автомагазина и авторынка, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По итогам работы органы внутренних дел возбудили 23 уголовных дела по фактам хищения машин. «По горячим следам» раскрыто 20 преступлений, в том числе семь краж и тринадцать угонов. Не остались безнаказанными шесть криминальных эпизодов прошлых лет. Обнаружено шесть машин с признаками изменения маркировочных обозначений. Найдено восемь транспортных средств, находившихся в розыске, подытожил полковник Горелых.

Так, во время оперативно-профилактического мероприятия сыщики уголовного розыска вывели из спортзала и задержали свердловчанина Хамьянова. 26-летний уралец подозревается в серии краж автомобилей марок «Рендж Ровер» и «Тойота Ленд Крузер» в составе группы — мужчину закрыли в СИЗО до суда.

Кроме того, уголовный розыск совместно с ГИБДД провели успешную операцию по задержанию двух молодых людей, подозреваемых в хищении каршеринговых машин, добавил Валерий Горелых.

Напомним, рецидивиста Александра Лазарева удалось задержать спецслужбам в Орске при попытке угона автомобиля.

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