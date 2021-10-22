6 миллионов заплатит уральская компания за смертельное ДТП из-за упавшего груза

Незакрепленный груз, перевозимый на прицепе фуры, стал причиной ДТП и смерти пассажира «УАЗа» в Свердловской области. Суд постановил взыскать с виновных 6 миллионов рублей.

Дорожный инцидент произошел в декабре 2019 года, когда незакрепленный груз в повороте слетел с грузовика и придавил «УАЗ Патриот» и «ВАЗ» с людьми в салоне, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Фото: управление ГИБДД Свердловской области Перевозимая на фуре платформа гусеничного крана, весом порядка 16 тонн, раздавила кузов внедорожника и отечественной легковушки, в результате пострадали двое пассажиров. Впоследствии, один из них скончался в больнице. Водитель фуры был осужден на 1,5 года колонии-поселения, родственники погибшего и пострадавшего подали в суд на компанию и ИП, которым принадлежал груз и грузовик. Суд решил взыскать в пользу потерпевших 2 и 4 миллиона соответственно (вторые 2 миллиона присудили несовершеннолетнему ребенку погибшего). Ответчики попытались опротестовать решение первой инстанции, но Областной суд оставил приговор без изменений. Напомним, Областной суд постановил выплатить пенсионерке 500 тысяч компенсации за падение на скользком тротуаре в Екатеринбурге. Женщина получила серьезный перелом и более полугода находилась на лечении. Все расходы и моральный вред оплатит управляющая компания, обслуживающая тротуар. Полмиллиона заплатят дорожники за падение екатеринбурженки на скольком тротуаре

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