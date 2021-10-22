7 человек погибли при взрыве на заводе по производству пороха в Рязанской области

7 человек погибли при взрыве на заводе по производству пороха в Рязанской области
7 человек погибли при взрыве на заводе по производству пороха в Рязанской области
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: 1МI
Семь человек погибли при взрыве цеха на заводе по производству пороха в Рязанской области.

Утром 22 октября 2021 года в цехе по производству пороха на территории закрытого завода «Эластик» под Рязанью вспыхнул сильный пожар, в результате которого прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Сразу после ЧП в МЧС Рязанской области сообщили о трех погибших и одном пострадавшем, через некоторое время стало известно о семи погибших. Один рабочий госпитализирован, судьба еще 9 человек пока не известна.

На месте взрыва вспыхнул пожар на площади порядка 160 метров, открытый огонь был локализован к 10 часам московского времени. Причиной взрыва пока называют «возгорание, возникшее в ходе технологического процесса».

Напомним, на днях произошел взрыв на котельной в Екатеринбурге. Сообщается, что проводились испытания нового оборудования, но от взрывной волны раскрывались двери в соседних домах, дрожали стекла окон.

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