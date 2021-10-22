«Амазонка» забила до смерти чайником с водой своего собутыльника в Невьянске

До смерти забила чайником собутыльника жительница Невьянска

Металлическим чайником, полным воды, забила до смерти своего собутыльника жительница Невьянска. За это женщина отправится в колонию на 5 лет.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Строителей в Невьянске 13 мая 2021 года. 35-летнюю даму позвали в гости знакомые — застолье не обошлось без выпивки. Среди приглашенных был малознакомый свердловчанке 58-летний мужчина, с которым у женщины произошел конфликт. Когда у представительницы прекрасного пола закончились аргументы, дама схватила металлический чайник с водой и несколько раз ударила им оппонента. От полученных травм пострадавший скончался. Невьянская «амазонка», избивая не понравившегося ей мужчину, орудовала не только ногами, но и металлическим чайником, наполненным водой. Именно это «орудие» и способствовало получению потерпевшим не совместимых с жизнью травм, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В СУ СКР по Свердловской области добавили, что на женщину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Разозлившись на своего оппонента, злоумышленница причинила ему множественные телесные повреждения. Когда всплеск агрессии у женщины завершился, пострадавшему была вызвана «скорая помощь». От полученных травм гражданин скончался через непродолжительное время после доставления в больницу, добавил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Суд приговорил жительницу Невьянска к 5 годам колонии общего режима. Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина забил до смерти своего собутыльника из-за различия музыкальных вкусов. Из-за громко включённой музыки избил до смерти знакомого под Нижним Тагилом

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